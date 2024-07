La MPAA ha rivelato nei giorni scorsi la classificazione del rating di Hellboy: The Crooked Man e, come da attese, si tratterà di R-Rated.

Secondo le motivazioni offerte dalla Motion Picture Association of America, infatti, il rating più alto in assoluto (vietato ai minori) è stato assegnato a causa del “contenuto violento, linguaggio e nudità” presenti nel film. Chiaramente si tratta di una notizia più che attesa da produttori, regista e soprattutto dai fan del celebre anti-eroe demoniaco.

Hellboy: The Crooked Man è ambientato negli anni cinquanta e vede un giovane Hellboy (Jack Kesi) impegnato nel difendere un villaggio degli Appalachi da Crooked Man, un demone che sta raccogliendo anime per il Diavolo. Il film lo scorso anno è stato acquisito da Ketchup Entertainment che ne gestirà la distribuzione negli USA (qui la notizia).

Millennium Media ha prodotto il film, con il creatore dei fumetti originali “Mike Mignola” e Sean Golden che hanno adattato la sceneggiatura. La regia è stata affidata a Brian Taylor, che molti ricorderanno in coppia con Mark Neveldine in film come Crank e Ghost Rider: Spirito di Vendetta. Il cast vede protagonisti Jack Kesy (Hellboy), Jefferson White (Tom Ferrell), Adeline Rudolph (Bobbie Jo Song) e Leah McNamara (Effie Kolb).

Il fumetto originale: The Crooked Man è una miniserie in tre parti del 2011: ambientata nel 1956, vede Hellboy incontrare un uomo chiamato Tom sulle montagne della West Virginia. Tom ha venduto l’anima a un demone noto come Crooked Man (“uomo deforme”, ma anche “corrotto”), e l’eroe intraprenderà un viaggio insieme a lui nel cuore oscuro degli Appalachi per vedere se la suddetta anima può essere salvata.

via ComicBook

Correlati