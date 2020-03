Alcuni membri dei celebri Guardiani della Galassia potrebbero far parte del plot del prossimo Thor: Love and Thunder, a rivelardo Vin Diesel.

Approfittando del tour promozionale di Bloodshot, l'attore Vin Diesel (voce di Grot nel Marvel Cinematic Universe) ha svelato, abbastanza inavvertitamente, che alcuni membri dei Guardiani della Galassia saranno importanti nel plot del prossimo capitolo della saga legata alle avventure del Dio del Tuono. Durante la stessa intervista, però, Diesel ha capito l'importanza della dichiarazione fatta, cercando di spostare il discorso proprio su Guardiani della Galassia vol. 3.

Sul terzo capitolo della saga Guardiani della Galassia, l'attore ha dichiarato di essere in attesa di novità da James Gunn, ora impegnato nella realizzazione di The Suicide Squad. Ma oramai il dado era stato tratto.

Come noto dal termine di Avengers: Endgame, il buon Thor è salito a bordo della navicella spaziale dei Guardiani della Galassia, lasciando intuire di essere pronto a condividere un po' delle sue esperienze nello spazio con Star Lord e company. Resta pertanto da capire quanto questo "matrimonio forzato" possa durare in Thor: Love and Thunder.

Thor: Love and Thunder

Thor: Love and Thunder sarà scritto e diretto da Taika Waititi.

CAST: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jeff Goldblum, Christian Bale.

TRAMA: Il film sarà ispirato alla raccolta di fumetti Mighty Thor, dove è Jane Foster a brandire il Mjolnir, divenendo una versione femminile di Thor.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 5 novembre 2021.