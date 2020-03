La serie Lost in Space si chiuderà con la terza stagione

Netflix ha deciso di rinnovare Lost in Space per una terza stagione, ma nello stesso tempo ha confermato che si tratterà dell'ultima.

La seconda stagione è approdata sul catalogo del colosso dello streaming durante le scorse festività natalizie, finendo però per perdere molto del pubblico acquisito con la prima interessante sessione episodica. A tal proposito vi consigliamo di leggere la nostra recensione della seconda stagione qui.

La notizia del rinnovo per un'ultima stagione è stata commentata in serata dallo showrunner dello show "Zack Estrin", il quale ha raccontato di aver sempre pensato a Lost in Space come ad un'avventura dura lunga tre stagioni.

Lost in Space

Lost in Space, prodotto dalla Legendary Television, vede nel cast Toby Stephens, Molly Parker, Maxwell Jenkins, Mina Sundwall, Taylor Russell, Ignacio Serricchio e Parker Posey. Nella seconda stagione Ajay Friese e Sibongile Mlabo.

Al centro della storia ci sono i Robinson: una famiglia che lascia la Terra per andare alla ricerca di un pianeta da colonizzare per permettere all’umanità di iniziare una nuova vita in un mondo migliore. I protagonisti dovranno però affrontare un cambio di rotta inaspettato e formare nuove alleanze per sopravvivere in un ambiente alieno. Insieme ai Robinson ci saranno inoltre la carismatica dottoressa Smith e il ribelle Don West.

Lost in Space tornerà su Netflix con una terza stagione prossimamente.

Il Post-Social

Buona Fortuna, Will Robinson. La stagione finale di Lost in Space, prossimamente su Netflix. https://t.co/W6RMTlFPKO — Netflix Italia (@NetflixIT) March 9, 2020