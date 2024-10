La fortunata serie tv Good Omens si chiuderà con un unico ultimo episodio da circa 90 minuti.

Deadline questa sera ha riferito che Amazon MGM Studios ha deciso di troncare l’intera terza stagione (rinnova lo scorso dicembre), e di puntare su un unico episodio finale da 90 minuti. La decisione è arrivata a seguito delle recenti accuse per molestie sessuali arrivate nei confronti di Neil Gaiman, produttore, sceneggiatore e creatore della graphic novel originale.

La fonte ha riferito che Gaiman, che aveva scritto la sceneggiatura della terza stagione, non figurerà come produttore, così come la sua società di produzione “Blank Corporation”. La sceneggiatura, a tal proposito, sarà presumibilmente riscritta da un nuovo scrittore, mentre le riprese dovrebbero partire all’inizio del 2025 in Scozia.

Good Omens e le note di produzione

La seconda stagione di Good Omens (qui la nostra recensione) ha allargato l’universo narrativo creato da Neil Gaiman e Terry Pratchett, portando nuovi elementi al centro dell’attenzione. Good Omens è basata sull’amatissimo romanzo best seller internazionale di Terry Pratchett e Gaiman. Le prime due stagioni sono state prodotte da Amazon Studios, BBC Studios Productions, The Blank Corporation e Narrativia.

Neil Gaiman ha avuto il ruolo di executive producer e co-showrunner al fianco dell’executive producer Douglas Mackinnon. Anche Rob Wilkins di Narrativia, in rappresentanza del Terry Pratchett’s estate, John Finnemore, e Josh Cole, Head of Comedy di BBC Studios Productions, sono executive producer, e Finnemore è anche co-sceneggiatore al fianco di Gaiman.

Nel cast della seconda stagione di Good Omens con i protagonisti interpretati da David Tennant e Michael Sheen, si sono alternati Paul Adeyefa (Bancroft), Michael McKean (Better Call Saul), Gloria Obianyo (Dune), Miranda Richardson (Stronger), Maggie Service (Quiz), Reece Shearmsith (The League of Gentlemen) e Nina Sosanya (Killing Eve). Ed ancora Liz Carr (Devs), Quelin Sepulveda (Havoc), Shelley Conn (Bridgerton), Jon Hamm, ancora nei panni dell’Arcangelo Gabriele, Doon Mackichan in quelli di Michele e Gloria Obianyo in quelli di Uriel.

Ed ancora Maggie Service, Nina Sosanya, Miranda Richardson, e Quelin Sepulveda.

La serie tv si chiuderà con un unico episodio da 90 minuti.

Correlati