Amazon rinnova The Legend of Vox Machina per la Stagione 4

L’anime The Legend of Vox Machina ha ottenuto il rinnovo per una quarta stagione mentre la terza ha da poco avuto la sua premiere su Prime Video.

La serie anime ispirata al gioco di ruolo “Critical Role” tornerà nel prossimo futuro con una nuova sessione episodica, la conferma è attraverso il solito aggiornamento proveniente da Deadline. Il rinnovo è arrivato quasi in concomitanza con la messa in onda sul catalogo dello streamer della Stagione 3.

“Il fantastico team di Critical Role e Titmouse continua a offrire stagioni accattivanti di The Legend of Vox Machina e non vediamo l’ora di vederne altre”, ha affermato Melissa Wolfe, responsabile dell’animazione di Amazon MGM Studios. “Il nostro pubblico globale di Prime Video ha accolto benissimo questa serie fin dall’inizio e i fan, insieme a noi, continuano ad appassionarsi ai personaggi e alle storie”.

The Legend of Vox Machina è una produzione Amazon MGM Studios, Critical Role e Titmouse per Prime Video. La serie anime segue le avventure di un gruppo di avventurieri improbabili, noti come Vox Machina, che si imbarcano in missioni epiche, affrontando mostri, intrighi politici e dilemmi morali.

