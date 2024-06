In un periodo difficile per gli incassi al cinema come questo, Godzilla e Kong: Il nuovo impero ha raccolto oggi un risultato che possiamo tranquillamente definire impressionante.

Ad oltre due mesi dal suo esordio nelle sale di tutto il mondo (sarà a breve disponibile in Home Video), infatti, Godzilla e Kong: Il nuovo impero ha incassato complessivamente 570 milioni di dollari, ed è quindi da definire il film con il maggior incasso globale della saga nota come “MonsterVerse“. Il precedente record era detenuto da “Kong: Skull Island” con 568,6 milioni nel 2017.

L’incasso “monstre” è arrivato attraverso un incasso al Box Office International di 373,7 milioni di dollari, che si è andato ad aggiungere ai 196,3 milioni del Box Office USA. Detto questo, però, all’estero il film del “MonsterVerse” che ha incassato di più rimane ancora “Kong: Skull Island” con 400,6 milioni, mentre è “Godzilla” del 2014 a detenere il trono a livello “domestico” con 200,6 milioni. Il primo traguardo risulta al momento difficile da raggiungere, al contrario del secondo, oramai ad un passo.

Volendo scendere nei dettagli di questo importante risultato, Godzilla e Kong risulta ad oggi il maggior incasso dell’intero “MonsterVerse” in paesi come Brasile, Colombia, Francia, India (qui è anche il maggior incasso di sempre per un film Warner Bros), Indonesia, Messico ed Emirati Arabi Uniti. A livello mondiale, inoltre, il film di Adam Wingard è ufficialmente il secondo maggior incasso del 2024, dietro il solo “Dune Parte Due” (sempre Warner Bros/Legendary) con 711,8 milioni.

Con cinque film ed una serie all’attivo (al momento), il “MonsterVerse” è da considerare un franchise ancora estremamente redditizio, e soprattutto capace potenzialmente di offrire a Warner Bros e Legendary Pictures tanti anni di grandi incassi. A tal proposito, è nota la volontà produttiva di andare avanti sia con la serie “Monarch: Legacy of Monsters” che con la storia di Godzilla, King Kong e gli altri Titani al cinema.

Alla faccia dei tanti detrattori!

FONTE: DEADLINE

