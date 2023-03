Giancarlo Giannini brilla con la sua stella sulla Walk of Fame di Los Angeles

Una nuova stella italiana brilla sulla Walk of Fame di Los Angeles, é quella di Giancarlo Giannini.

Attore, doppiatore e sceneggiatore, Giancarlo Giannini é tra gli attori italiani più amati a Hollywood che l’ha voluto in due capitoli della saga su James Bond (Casino Royale e Quantum of Solace).

Giancarlo Giannini é il secondo attore italiano (dopo Rodolfo Valentino) a ricevere la stella sulla Hollywood Boulevard, il 16esimo talent italiano presente sul boulevard e, durante la cerimonia si è dimostrato entusiasta del riconoscimento ricevuto. Lo ha dedicato ad una regista, amica, a cui deve tanto della sua carriera, Lina Wermüller:

“Sono molto felice: questa stella da oggi splenderà nel cielo. Ringrazio Hollywood, dove sono molto amato, forse più che in Italia. La dedico a Lina (Wertmüller), che mi guarda dall’alto e mi aspetta. Forse lassù faremo altri film insieme, ancora più belli.“

La nuova stella dedicata a Giancarlo Giannini si trova all’altezza del civico 6361 della Hollywood Boulevard, a pochi passi dall’incrocio con Vine Street. Un punto cruciale per la Hollywood storica, infatti negli anni 20 a pochi metri da lì sono stati aperti i primi Studios degli anni d’oro.

Questa stella sulla Walk of Fame è il coronamento per una carriera straordinaria.

Giancarlo Giannini: carriera

Giancarlo Giannini nasce a La Spezia nel 1942 e frequenta le scuole a Napoli. Dopo la maturità si trasferisce a Roma dove si iscrive all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e, a soli 18 anni esordisce a teatro.

Esordisce nel cinema nel 1965 (Libido, di Ernesto Gastaldi e Vittorio Salerno), e nel frattempo ottiene maggior popolarità con lo sceneggiato David Copperfield firmato da Anton Giulio Majano che lo dirigerà anche in E le stelle stanno a guardare (1971).

Sarà l’incontro la regista Lina Wertmüller a cambiargli la vita: nel 1966 è tra i protagonisti del musicarello Rita la zanzara, al fianco di Rita Pavone e nel 1967 Non stuzzicare la zanzara. Dopo alcune prove notevoli (Dramma della gelosia di Ettore Scola, La Tarantola dal ventre nero di Paolo Cavara con Alain Delon e La prima notte di quiete di Valerio Zurlini) si impone sullo scenario internazionale -conquistando anche diversi premi- grazie alle sue interpretazioni in Mimì metallurgico ferico nell’onore (1972), Film d’amore e d’anarchia (1973), Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto (1974), e Pasqualino Settebellezze (1975) con cui ottiene persino la candidatura come miglior attore protagonista ai Premi Oscar.

Nel corso della sua carriera Giancarlo Giannini ha lavorato con i migliori registi del panorama italiano, tra cui Luchino Visconti, Mario Monicelli, Nanni Loy, Ettore Scola, Carlo Lizzani, solo per citarne alcuni.

Oltre oceano ha lavorato con Rainer Werner Fassbinder, Francis Ford Coppola, Alfonso Arau, Ridley Scott e ha preso parte a due film della famosa saga di 007 (Casino Royale e Quantum of Solace).

Giannini è, inoltre, tra i fondatori della Cine Video Doppiatori e ha doppiato innumerevoli attori stranieri tra i quali Al Pacino, jack Nicholson, Michael Douglas, Gérard Depardieu, Dustin Hoffman, Ian McKellen e Ryan O’Neal.