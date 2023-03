La serie Daredevil: Born Again potrà contare su un’altra vecchia conoscenza dell’universo Marvel su Netflix, l’attore Jon Bernthal sarà infatti nuovamente The Punisher.

Dopo la riconferma di Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, rispettivamente come Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin, per la nuova serie Born Again ne arriva una terza, e molto gradita dai fan. Questa sera il The Hollywood Reporter, infatti, ha confermato che l’attore Jon Bernthal tornerà nella serie ad interpretare Frank Castle aka The Punisher. Al momento mancano ancora dettagli riguardo il suo coinvolgimento, e questo visto e considerato che nel fumetto su cui si baserà questa nuova serie il Punitore non è presente.

Bernthal nell’universo Marvel su Netflix ha vestito i panni di The Punisher nella seconda stagione di Daredevil come villain principale, e nelle uniche due stagioni della serie interamente dedicata al celebre Punitore.

DAREDEVIL: BORN AGAIN

La serie sarà firmata da Matt Corman e Chris Ord (Cover Affairs). Nel cast sono confermati Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, rispettivamente i volti di Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin, ma anche Jon Bernthal in quelli di Frank Castle/The Punisher, e Michael Gandolfini. Il periodo di rilascio è inizio 2024 con 18 episodi.

DESCRIZIONE FUMETTO: Il grande ritorno di Frank Miller sulle pagine della testata che lo aveva lanciato. La storia definitiva di Daredevil. Karen Page ha venduto l’identità segreta del Diavolo di Hell’s Kitchen, e l’informazione è finita nelle mani di Kingpin. Matt Murdock ha toccato il fondo: fragile come non mai e in preda alla disperazione, riuscirà a trovare le forze per reagire? Amore, tradimento, disperazione e redenzione in un capolavoro assoluto della Nona Arte.