Un Fantasma in Casa è un film con David Harbour e Anthony Mackie disponibile su Netflix. Questa la nostra recensione.

Kevin Presley (Jahi Di’Allo Winston) si trasferisce insieme alla propria famiglia in una nuova casa. L’abitazione, antica e polverosa, nasconde un segreto: un fantasma!

Finora lo spettro era riuscito a spaventare tutti coloro che avevano provato ad abitarci ma con Kevin il gioco non funziona. Il ragazzo, infatti, vive un’adolescenza difficile per via di un fratello bullo, un padre immaturo e sconclusionato ed una madre che non riesce a proteggerlo a dovere.

L’incontro con Ernest (David Harbour) si rivelerà ben presto l’occasione per cercare facili guadagni da parte del capofamiglia Frank (Anthony Mackie) ma, come in ogni commedia che si rispetti, i sogni di gloria e ricchezza si tramuteranno in incubi per la famiglia Presley.

IL COMMENTO

Un Fantasma in Casa è una commedia a tinte horror ben costruita, con un David Harbour in grande spolvero. L’attore, che è arrivato al successo con il ruolo dello sceriffo Hopper di Stranger Things, dà vita – perdonateci il gioco di parole – ad un fantasma dolce e tenero che, in alcuni momenti, ricorda la Creatura interpretata da Peter Boyle. Recitando in punta di fioretto, Harbour risulta convincente e commovente senza mai andare sopra le righe, ed in un film come questo è tutto oro che cola.

La pellicola riesce, a modo suo, a fare una sorta di denuncia sull’attuale necessità di apparire, piuttosto che dell’essere e, sfruttando le trasparenze dello spettro, porta alla luce i fantasmi che molte volte si attanagliano nell’animo umano, rivelando i mostri che abitano la routine quotidiana e riempiono gli spazi senza che qualcuno se ne renda effettivamente conto.

La disgregazione familiare, raccontata ad inizio di Un Fantasma in Casa, a nostro avviso, è lo specchio che molti vivono. Padri, eterni bambini, che mal vestono il ruolo di genitore sono ormai all’ordine del giorno ed il regista Christopher Landon (Auguri per la tua morte, Paranormal Activity) riesce tra gag e chiassosi inseguimenti a dire la sua sull’argomento.

Buona la fotografia e gli effetti speciali – non eccelsi – risultano però ben integrati nel contesto filmico. Divertenti, infine, i camei di Tig Notaro e Jennifer Coolidge.

IN CONCLUSIONE

Un Fantasma in Casa (qui il trailer) è un film che in prospettiva ha il potere di allietare anche la serata più lenta e triste. DA GUARDARE.