Netflix ha condiviso con la rete il primo trailer di Un Fantasma in Casa (We Have a Ghost), il film diretto da Christopher Landon con un David Harbour in versione fantasma.

Indirizzato ad un pubblico prettamente familiare, il film vedrà David Harbour nei panni di un fantasma da un passato oscuro, ed Anthony Mackie in quelli del padre di famiglia che scopre suo malgrado di aver acquistato una casa “infestata”. Nel cast ci sarà spazio anche per Jennifer Coolidge, Jahi Di’Allo Winston (Charm City Kings), Tig Notaro (Army of the Dead), Erica Ash (Survivor’s Remorse), Isabella Russo (School of Rock the Musical, Crashing), Niles Fitch (This Is Us), Faith Ford (Murphy Brown) e Steve Coulter (Shotgun Wedding).

Secondo la descrizione offerta dal colosso dello streaming, la trama ruoterà intorno ad una famiglia che scopre suo malgrado di aver acquistato una casa infestata da un fantasma. Nell’epoca dei social network, la presenza ectoplasmatica nella casa sarà trasformata dai protagonisti in un fenomeno virale la quale porterà una agenzia governativa ad intervenire anche con metodi bruschi.

La release fissata da Netflix per Un Fantasma in Casa è il 24 febbraio, ed il trailer qui di seguito è solo il primo passo di quella che si presenta come una bizzarra campagna promozionale.

IL TRAILER