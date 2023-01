HBO Max conferma la seconda stagione per The Last of Us

Il successo di pubblico ottenuto dai primi due episodi di The Last of Us ha convinto HBO Max a confermare la serie tv anche per una seconda stagione.

Il rinnovo della serie tratta dal famoso franchise videoludico è stato confermato quest’oggi attraverso una serie di dichiarazioni entusiastiche rilasciate dal creatore del videogame/co-showrunner Neil Druckmann e dall’altro co-showrunner Craig Mazin. In particolar modo Druckmann si è detto onorato dei traguardi raggiunti in soli due episodi dalla serie, ma anche eccitato nel poter continuare a sviluppare la sua storia anche nella seconda stagione.

Il primo episodio di The Last of Us è stato visto su HBO Max da 4.7 milioni di telespettatori, con il secondo che ha addirittura superato queste cifre (5.7 milioni). La prima stagione conta nove episodi, ed il finale è stato fissato per il 12 marzo 2023.

THE LAST OF US

La serie tv sarà sviluppata da Craig Mazin (Chernobyl) in collaborazione con il creatore del gioco Neil Druckmann e la produttrice esecutiva Carolyn Strauss (Game of Thrones). Invece Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games e Naughty Dog si occuperanno dell’aspetto produttivo. L’episodio pilota sarà diretto da Kantemir Balagov, mentre tra i registi figurano anche Jasmila Žbanić e Ali Abbasi. Le riprese sono partite da Calgary (Canada) nel luglio del 2021. La serie sarà disponibile su HBO a partire dal 15 gennaio 2023 su Sky dal giorno dopo.

NEL CAST Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett, Con O’Neill, Anna Torv, Natasha Mumba, Troy Baker, Ashley Johnson, Rutina Wesley.

TRAMA: Basata sull’omonimo videogioco acclamato dalla critica sviluppato da Naughty Dog in esclusiva per le piattaforme PlayStation®, The Last Of Us sarà disponibile in tutti i territori in cui Sky è presente, compresi Regno Unito e Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera. La storia di The Last Of Us si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.