Box Office, gli incassi di Avatar 2 superano quelli di Avengers: Infinity War

Il Box Office storico quest’oggi deve essere nuovamente aggiornato, ed ovviamente merito è del cammino trionfale di Avatar 2.

Attraverso gli incassi globali di ieri, infatti, il kolossal di James Cameron ha raggiunto l’impressionante cifra di 2.054 miliardi di dollari che, al netto del fattore inflazione, è maggiore di quella raccolta da Avengers: Infinity War (2.052 miliardi) nel 2018, la prima parte del super blockbuster Marvel Studios che ha visto protagonista Thanos. Dati alla mano, Avatar: La via dell’acqua è divenuto il quinto incasso più alto di sempre (inflazione esclusa).

Curiosamente va notato che il regista James Cameron è ora presente in questa speciale classifica con ben tre film nelle prime cinque, ossia con Avatar (ad oggi il maggior incasso di sempre), con Titanic e per l’appunto con Avatar: La via dell’acqua. C’è ancora margine di miglioramento? Beh, controllando la suddetta classifica è molto probabile che il prossimo sorpasso potrebbe avvenire ai danni di Star Wars: Il Risveglio della Forza, fermo a quota 2.071 miliardi al quarto posto.

questa è la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua.