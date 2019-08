Lo scorso 24 luglio le riprese di Fast & Furious 9 si sono interrotte a causa di un grave incidente avvenuto ad uno stuntman sul set.

A distanza di qualche settimana, Universal Pictures ha diramato un breve comunicato in cui pare che Joe Watts (questo il nome dello stuntman) abbia superato il momento più difficile, e che le sue condizioni di salute siano ora tornate ad essere promettenti.

La Universal Pictures, gli autori, il cast e la troupe di Fast & Furious 9 sono sollevati dalla notizia che Joe è sulla strada della guarigione con il supporto dei suoi cari. Joe è un professionista in tutti i sensi del termine e il suo impegno nel suo lavoro è di ispirazione per tutti noi. Sappiamo che continuerà a ispirarci anche durante il suo recupero. Ognuno nella famiglia Fast gli manda auguri pieni di affetto e continuerà a sostenere Joe e la sua famiglia in qualunque modo.