La serie supereroistica The Boys è approdata su Amazon Prime Video lo scorso 26 luglio, ed i dati di ascolto stanno ripagando il colosso dello streaming.

Così come accade per Netflix, anche Amazon Prime Video non fornisce dati precisi riguardo gli ascolti, ma a quanto pare se un prodotto è molto seguito le piattaforme in questione ci tengono a farlo sapere in giro.

Attraverso un breve comunicato, con allegate alcune dichiarazioni dei realizzatori di The Boys, il colosso dello streaming Amazon ha fatto sapere che la serie in questione è tra le più viste di sempre sulla piattaforma, ed il dato è stato raggiunto in sole due settimane.

A tal proposito, in anticipo sui tempi, Amazon era sembrata talmente sicura del successo di The Boys da confermare una seconda stagione già durante il Comic-Con di San Diego.

The Boys sarà sviluppata da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. Nel cast spazio per Karl Urban, Simon Pegg, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Elisabeth Shue.

I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr, Banshee) e comprendono Starlight (Erin Moriarty, Captain Fantastic), Queen Maeve (Dominique McElligott, House of Cards), A-Train (Jessie T. Usher, Independence Day: Resurgence), The Deep (Chace Crawford, Gossip Girl) e Black Noir (Nathan Mitchell, Supernatural). L’attrice nominata ad un premio Oscar Elisabeth Shue (Leaving Las Vegas) interpretaMadelyn Stillwell, la Senior Vice President del dipartimento di Hero Management della Vought.

Sinossi. La storia narra dei "senza-potere" contro i potentissimi, The Boys, che si lanciano in un'eroica avventura per rivelare la verità sui The Seven e Vought – la società multi-miliardaria a che fa capo a questi supereroi e che riesce a coprire tutti i loro sporchi segreti. The Boys sono Hughie (Jack Quaid, The Hunger Games), Billy Butcher (Karl Urban, Star Trek), Mother's Milk (Laz Alonso, Detroit), Frenchie (Tomer Capon, Hostages), e The Female (Karen Fukuhara, Suicide Squad). Simon Pegg (Mission: Impossible – Fallout) interpreta come guest star il padre di Hughie.

La serie Amazon Prime Video in otto episodi è co-prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios con Point Grey Pictures, Kripke Enterprises e Original Film, ed è arrivata online dal 26 luglio 2019.