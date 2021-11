Foto e teaser trailer da Ms Marvel, la serie live action in arrivo su Disney+

Il teaser trailer di Ms Marvel, la serie in live action su Disney+ in arrivo nel 2022, è stato mostrato durante l’evento noto come Disney+ Day.

Con il breve teaser trailer, i Marvel Studios hanno anche diffuso alcune immagini ufficiale, trovate tutto in fondo alla pagina. Ricordiamo che Ms Marvel è attualmente in piena fase di post-produzione, e che si collegherà a The Marvels, il sequel di Captain Marvel. Qui trovate uno scatto dal set della serie.

Ms Marvel

PRODUZIONE: La serie sarà sviluppata da Kevin Feige per conto di Marvel Studios. Tra i registi Adil El Arbi, Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy, Meera Menon. Nel ruolo di showrunner spazio per Bisha K. Ali. CAST: Iman Vellani, Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer, Alysia Reiner e Nimra Bucha. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Disney+.

DESCRIZIONE SERIE: La serie originale dei Marvel Studios è incentrata sul personaggio di Kamala Khan, amatissimo dai fan, una pakistana-americana di 16 anni cresciuta a Jersey City. Una grande studente, appassionata giocatrice e vorace scrittrice di fan-fic, Kamala ha un’affinità speciale con i supereroi, in particolare con Captain Marvel.