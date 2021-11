TFF39: Trailer di Altri padri, diretto da Mario Sesti

Sarà presentato fuori concorso al Torino Film Festival, Altri Padri, diretto da Mario Sesti, con Paolo Briguglia e Chiara Francini. Il film sarà nei cinema il 13, 14 e 15 dicembre 2021.

Altri padri affronta un tema molto delicato e drammaticamente attuale, portando sul grande schermo la storia di un padre che, dopo una dolorosa separazione dalla moglie, si ritrova solo, senza casa e in un pesante stato di indigenza economica.

Altri padri: trama

Giulio, che vive in macchina dopo la separazione, viene fermato dalla polizia che trova una quantità ingente di cocaina nella sua auto. Ciò accade dopo che Giulio si è separato da Annalisa avendone scoperto l’adulterio. Dopo aver lasciato la casa di proprietà, l’ex moglie gli ha reso sempre più difficile vedere i bambini e quando Giulio nega alla donna il permesso di recarsi negli USA, per lavoro, insieme al nuovo compagno e i figli, Annalisa lo accusa di essere violento e per questo chiede una ordinanza restrittiva nei suoi confronti. Una drammatica udienza confermerà il provvedimento. Giulio viene fermato e arrestato subito dopo. In carcere, tuttavia, qualcosa in lui genera la reazione necessaria a ritrovare relazioni sociali con detenuti e istituzioni carcerarie e a intravedere un nuovo orizzonte. Un anno e mezzo dopo la sua entrata a Rebibbia, la poliziotta che lo ha arrestato chiede di vederlo. È l’inizio di un’evoluzione della sua storia personale che porterà ad un insospettabile colpo di scena.

Il cast di Altri Padri è composto da Paolo Briguglia, Chiara Francini, Stefano Antonucci, Pino Calabrese, Antonio Catania, Maria Grazia Cucinotta, Lidia Fili-Aicardi, Lucrezia Guidone e la partecipazione di Ricky Tognazzi.