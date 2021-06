Ms Marvel: Il costume della supereroina nelle nuove foto dal set

In queste ore sono apparse in rete alcune nuove foto dal set di Ms Marvel, la serie live-action destinata alla piattaforma digitale Disney+.

Diffuse attraverso l’account Instagram di On Set Unseen, le immagini mostrano nel dettaglio alcuni aspetti del costume indossato dalla supereroina Kamala Khan aka Ms Marvel (Iman Vellani) nella serie. Le immagini in questione sembrano interessare una sorta di collaborazione tra la supereroina e la polizia contro una minaccia. Trovate i post-social in fondo alla pagina.

Ms Marvel

PRODUZIONE: La serie sarà sviluppata da Kevin Feige per conto di Marvel Studios. Tra i registi Adil El Arbi, Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy, Meera Menon. Nel ruolo di showrunner spazio per Bisha K. Ali. CAST: Iman Vellani, Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer, Alysia Reiner e Nimra Bucha. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Disney+.

DESCRIZIONE SERIE: La serie originale dei Marvel Studios è incentrata sul personaggio di Kamala Khan, amatissimo dai fan, una pakistana-americana di 16 anni cresciuta a Jersey City. Una grande studente, appassionata giocatrice e vorace scrittrice di fan-fic, Kamala ha un’affinità speciale con i supereroi, in particolare con Captain Marvel.