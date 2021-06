Nuove immagini e vecchi personaggi nel trailer di Star Trek: Picard 2

A distanza di poco più di due mesi dal primo teaser, il nuovo trailer della seconda stagione di Star Trek: Picard è finalmente online.

In questo video, oltre ad avere la conferma del ritorno dell’entità semidivina Q interpretata dall’attore John de Lancie, vengono palesate grosse novità per Jean-Luc Picard e i suoi compagni. In particolare 7 di 9, il personaggio interpretato dalla sempre affascinante Jery Ryan, sembrerebbe aver perso per sempre l’impianto oculare Borg… anche se le relative immagini potrebbero riferirsi a pura immaginazione o a un sogno… Staremo a vedere.

STAR TREK: PICARD

PRODUZIONE: La serie è prodotta dai CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi, Aaron Baiers (Secret Hideout) è co-produttore esecutivo e Kirsten Beyer è supervising producer. Hanelle Culpepper ha diretto i primi due episodi della serie. CAST: Patrick Stewart, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora, Brent Spiner, Jonathan Frakes, Marina Sirtis, Jonathan Del Arco, Jeri Ryan.

La prima stagione è stata trasmessa su CBS All Access dal 23 gennaio 2020, in Italia su Amazon Prime Video dal giorno successivo. Negli USA la seconda stagione sarà trasmessa, nell’arco del 2022, dalla nuova piattaforma streaming Paramount+, mentre in Italia sarà sempre distribuita da Amazon Prime Video.