Un sorprendente spoiler nel teaser trailer di Star Trek: Picard 2

Paramount+ ha da poco rilasciato il teaser trailer della seconda stagione di Star Trek: Picard, nel quale è presente un sorprendente spoiler: il ritorno di Q.

L’entità semidivina chiamata Q, da sempre interpretato dall’attore John de Lancie, è un personaggio ricorrente nella saga di Star Trek, lo abbiamo infatti visto in alcuni episodi di Voyagers, in Deep Space Nine, ma soprattutto in The Next Generation, dove si è più volte divertito a stuzzicare e combinare guai, con il suo fare bizzarro e burlone, al Capitano Jean-Luc Picard e alla sua nave.

Il teaser diffuso da Paramount+, purtroppo, al momento non visibile nel nostro Paese, è abbastanza esplicito nell’anticipare il ritorno di questo personaggio, nonostante non venga mostrato in prima persona. Di seguito una breve descrizione del suo contenuto.

Il video si apre con una voce narrante la quale anticipa che il viaggio del tempo potrà essere un elemento importante della prossima stagione, anticipazione supportata soprattutto dall’immagine di una clessidra i cui granelli di sabbia invece di cadere in basso tornano verso l’ampolla superiore. Il trailer si chiude con Picard che afferma: “Il tempo offre così tante opportunità ma mai una seconda possibilità”, mentre una carta raffigurante una Donna di Cuori si disgrega quasi totalmente lasciando integra solo la lettera Q, mentre la voce sibillina fuori dal capo di Q recita: “Il processo non finisce mai!”.

Vi lasciamo al teaser visibile sul Canale Youtube di Geek Games And Collectables, sperando che lo stesso non possa essere oscurato per violazione dei diritti da Paramount+. AGGIORNAMENTO: in fondo lo trovate in via ufficiale.

Star Trek: Picard

PRODUZIONE: La serie è prodotta dai CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi, Aaron Baiers (Secret Hideout) è co-produttore esecutivo e Kirsten Beyer è supervising producer. Hanelle Culpepper ha diretto i primi due episodi della serie. CAST: Patrick Stewart, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora, Brent Spiner, Jonathan Frakes, Marina Sirtis, Jonathan Del Arco, Jeri Ryan.

La prima stagione è stata trasmessa su CBS All Access dal 23 gennaio 2020, in Italia su Amazon Prime Video dal giorno successivo. Non ci sono informazioni riguardo il rilascio della seconda stagione.