Alcune foto ed il teaser trailer da Moon Knight, la nuova serie Marvel

In occasione dei festeggiamenti per il Disney+ Day, i Marvel Studios hanno mostrato le primissime immagini di Moon Knight, la serie live action con protagonista Oscar Isaac.

Con il primo breve teaser trailer (lo trovate in fondo alla pagina), sono state diffuse anche alcune immagini ufficiali che vedono il famoso attore nei panni dell’antieroe dell‘universo Marvel Comics. Ricordiamo che la serie è attualmente in piena fase di post-produzione.

MOON KNIGHT

PRODUZIONE: La serie tv sarà prodotta da Kevin Feige per Marvel Studios. Il ruolo di showrunner è stato affidato a Jeremy Slater. Il personaggio di Moon Knight è stato creato da Doug Moench (testi) e Don Perlin (disegni) nel 1975. La sua apparizione risale al fumetto Werewolf by Night (prima serie) n. 32, per l’occasione nella sotto-trama Lotta contro gli infernali. CAST: Oscar Isaac, May Calamawy, Ethan Hawke. DISTRIBUZIONE: Nel corso del 2022 su Disney+.

TRAMA FUMETTO: Marc Spector nasce come pugile, prima di entrare in marina, e divenire successivamente un mercenario. Durante una spedizione in Egitto, Spector viene ferito e rimasto in fin di vita da un suo collega. Gli egiziani per salvarlo lo portano al cospetto della statua del dio egiziano Khonshu, quest’ultimo gli appare in sogno, donandogli alcuni poteri. L’oramai ex-mercenario torna così in città, ed inizia a sfruttare al meglio la sua “seconda possibilità” divenendo un vigilante in costume. Moon Knight è bravo nel combattimento corpo a corpo, nelle arti marziali, uno stratega e un atleta a livello olimpionico. Il Dio Khonshu gli ha donato poteri da sfruttare in base alle varie fasi lunari. Tra le abilità note, il potere di rigenerarsi dalle ferite, e lo sviluppo di forza e agilità sovrumane con la Luna Piena.