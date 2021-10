Festa del cinema di Roma: La Famiglia Addams 2 arriva in anteprima ad Alice nella Città

Tra gli eventi speciali che Alice della Città regalerà al pubblico della Festa del Cinema di Roma c’è l’anteprima de La Famiglia Addams 2, sequel d’animazione che segna il ritorno sul grande schermo della famiglia più spaventosa di tutti i tempi.

Virginia Raffaele (Morticia), Pino Insegno (Gomez), Eleonora Gaggero (Mercoledì), Luciano Spinelli (Pugsley) e Loredana Bertè (Nonna Addams) tornano a dare voce ai componenti di questa stramba famiglia, e saranno protagonisti di un red carpet “da brivido” dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie.

Diretta da Greg Tiernan e Conrad Vernon, la pellicola di animazione sarà al cinema il 28 ottobre distribuito da Eagle Pictures.





La Famiglia Addams 2: la trama

Morticia (Virginia Raffaele) e Gomez (Pino Insegno) vivono con turbamento la fase adolescenziale dei loro figli, Mercoledì (Eleonora Gaggero) e Pugsley (Luciano Spinelli), che crescendo si mostrano sempre più indifferenti alle cene di famiglia e sempre più interessati ai loro passatempi mostruosi. Per recuperare il rapporto decidono di organizzare un viaggio in camper che coinvolga tutta la famiglia, tranne Nonna Addams (Loredana Bertè) che resterà a fare la guardia alla grande casa dove troverà il modo di spassarsela. Con l’orribile camper stregato, gli Addams si avventurano nei luoghi d’America più terrificanti, dove insieme a zio Fester ed al cugino IT vivranno spaventose avventure durante le quali, però, verranno turbati dalle stranezze di Mercoledì che si sente profondamente diversa dai suoi genitori. Come mai è tanto infastidita dalle loro egocentriche manifestazioni d’affetto? E chi sono i due sconosciuti che li seguono minacciosi?