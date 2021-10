LAVORATORI: in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il documentario sulla crisi lavorativa post Covid

Sarà presentato in anteprima nella sezione “Cinedays” alla 16ma edizione della Festa del Cinema di Roma, LAVORATORI, il documentario scritto e diretto da Anjan Di Leonardo e Greta Agresti.

Il progetto, prodotto da Cerbero Produzioni, nasce dall’esigenza di raccontare la crisi lavorativa dovuta al Covid, in particolare nei settori più colpiti, quello dell’ospitalità e quello dello spettacolo attraverso le testimonianze di lavoratori direttamente colpiti dall’effetto pandemico.



La proiezione del documentario all’interno della rassegna è prevista per giovedì 21 ottobre alle ore 11.00 presso il Teatro Studio, a seguire si terrà un dibattito sul tema alla presenza dei due registi e produttori Anjan Di Leonardo e Greta Agresti.

LAVORATORI: la sinossi

La crisi economica, causata della pandemia di Coronavirus, ha colpito maggiormente alcuni settori come quello della cultura, dell’intrattenimento e della ristorazione. Il documentario racconta le storie di quattro lavoratori che hanno visto la propria attività minacciata dalla crisi, in una Roma che svela il suo lato non convenzionale. Claudia, organizzatrice di eventi e proprietaria di un negozio di dischi. Fabio, musicista e produttore discografico. Alessandro, regista teatrale e direttore del Teatro Basilica. Marta bartender e proprietaria di due cocktail bar.

Gli intervistati, attraverso il materiale di repertorio, raccontano la loro attività prima della pandemia, ci spiegano come si sono dovuti reinventare e, infine, come vedono il loro futuro.

Anche noi, Greta Agresti e Anjan Di Leonardo, produttori e registi di “Lavoratori”, racconteremo la nostra storia in quanto fondatori della Cerbero Produzioni che è stata costituita nel 2020, in piena crisi del settore.

Lavoratori parla di gente comune, che semplicemente vuole continuare con serietà e passione, a fare il proprio lavoro.