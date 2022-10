I Marvel Studios hanno diffuso in rete una featurette da Licantropus (Werewolf by Night), lo speciale di Halloween in arrivo su Disney+ dal 7 ottobre.

Nel breve video il regista esordiente Michael Giacchino, i protagonisti Laura Donnelly e Gael Garcia Bernal ed il produttore Kevin Feige svelano alcuni dettagli del primo vero affondo dell’MCU nel genere horror, anticipando allo stesso tempo tante sorprese.

Realizzato in gran segreto dai Marvel Studios, con Michael Giacchino impegnato nel ruolo di regista, il film prenderà spunto dallo speciale numero dei fumetti Marvel Comics che ha dato i natali, tra gli altri, ad uno dei personaggi più amati di sempre, stiamo infatti parlando di Moon Knight.

Werewolf by Night (Licantropus in Italia) vedrà la presenza del celebre lupo mannaro Jack Russell, interpretato da Gael Garcia Bernal, ma anche dell’attrice Laura Donnelly come interprete di Elsa Bloodstone, la cacciatrice di mostri Marvel. Il film sarà presentato come un classico speciale di Halloween, e vedrà la sua release su Disney+ a partire dal 7 ottobre 2022.