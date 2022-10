Netflix ha condiviso in rete il final teaser di The Midnight Club, la serie di Mike Flanagan ispirata ai romanzi firmati da Christopher Pike.

In arrivo sul catalogo dal 7 ottobre prossimo, la serie si è mostrata quest’oggi con un nuovo teaser in cui, oltre ad una serie di sequenze inedite, rivela anche un inaspettato collegamento alla celebre saga horror Nightmare grazie al misterioso cammeo di Heather Langenkamp, attrice conosciuta per il ruolo di Nancy Thompson nei primi due film della saga.

THE MIDNIGHT CLUB

The Midnight Club è stata sviluppata per Netflix in collaborazione con Trevor Macy, e vedrà un nuovo importante capitolo dell’accordo tra lo stesso Mike Flanagan ed il colosso dello streaming. La sceneggiatura è tratta dall’omonimo romanzo firmato da Christopher Pike. NEL CAST Igby Rigney (Midnight Mass), Aya Furukawa (The Baby-Sitters Club), Annarah Shephard (Midnight Mass) e gli esordienti Adia, Ruth Codd, William Chris Sumpter e Sauriyan Sapkota. Tali nomi andranno ad aggiungersi ai già confermati Zach Gilford (Friday Night Lights), Samantha Sloyan (Grey’s Anatomy, Scandal), Matt Biedel (Narcos: Mexico), Heather Langenkamp, Iman Benson, Larsen Thompson, William B. Davis, Crystal Balint e Patricia Drake.

TRAMA: Al centro della trama del progetto c’è un gruppo di teenager ricoverati in una struttura che accoglie giovani malati terminali. I ragazzi formano un gruppo che si ritrova di notte per raccontarsi storie spaventose e fanno un patto: chi tra di loro morirà per primo li contatterà dall’oltretomba. La serie sarà su Netflix dal 7 ottobre 2022.