Il rumour di oggi riguarda l’identità segreta che Steve Rogers (Chris Evans) potrebbe assumere in Avengers: Infinity War. Dopo aver gettato lo scudo di Captain America in Civil War, il paladino Steve Rogers potrebbe prendere l’identità segreta di Nomad in Avengers: Infinity War. La notizia arriva dall’affidabile MCUExchange, il quale cita come fonte un personaggio molto vicino