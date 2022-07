Fantastic Four è uno dei film più attesi del futuro palinsesto targato Marvel Studios, ma cosa possiamo aspettarci dal nuovo adattamento?

A parlare brevemente di Fantastic Four è stato il CEO di Marvel Studios “Kevin Feige” svelando che in realtà non si tratterà di un film che racconterà le origini del celebre team di supereroi: “Molte persone conoscono questa storia delle origini. Molte persone conoscono le basi. Come possiamo prendere tutto quello e proporre qualcosa che non hanno mai visto prima?“

Dallo scorso Comic-Con di San Diego è noto che il film sarà nelle sale cinematografiche a partire dall’8 novembre 2024, ossia in piena Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Jon Watts era stato ingaggiato in precedenza come regista, ma ha dovuto abbandonare per problemi legati alla programmazione, al momento non è stato annunciato un sostituto. John Krasinski, inoltre, è apparso come Mister Fantastic in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ed anche in questo caso lo studios non ha confermato un suo coinvolgimento.

In passato i Fantastici 4 sono stati adattati sul grande schermo dalla 20th Century Fox (ora 20th Century Studios di proprietà Disney) per ben tre volte, le prime due dirette da Tim Story, la terza (si trattava di un reboot) da Josh Trank, ed in nessuna delle tre occasioni la critica è stata clemente con il risultato ottenuto.