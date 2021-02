Fantaghirò, in arrivo una nuova serie tv prodotta da Lotus Production

La principessa Fantaghirò tornerà sul piccolo schermo in una nuova serie prodotta dalla Lotus Production e scritta dai White Rabbits.

Fantaghirò: la Regina dei due Regni, questo il titolo della nuova serie tv ispirata al cult interpretato da Alessandra Martines e Kim Rossi Stuart; la regia sarà affidata a Nicola Abbatangelo, creative producer del dipartimento Lotus Factory e regista di The Land of Dreams, film di prossima uscita.

La serie é ispirata alla fiaba popolare Fanta-Ghirò, persona bella, trascritta dal dialetto in lingua da Italo Calvino.

Le riprese inizieranno nel corso del 2021 e, al momento non la Lotus Production non ha rivelato nulla né sulla trama né sul cast, anche se i fan della saga televisiva anni ’90 sperano di poter rivedere sul piccolo schermo gli attori che hanno reso iconica questa favola.

Fantaghirò è stata una popolare saga televisiva andata in onda dal 1991 al 1996, su Canale 5, scritta da Francesca Melandri e Gianni Romoli e diretta da Lamberto Bava con le musiche di Amedeo Mingi.

Ad Alessandra Martines fu affidato il compito di interpretare la principessa Fantaghirò, una ragazzina ribelle e dal portamento “poco regale” che, ad abiti vistosi preferiva indossare l’armatura da soldato. Nel cast della saga tv hanno preso parte anche Mario Adorf nel ruolo del Re, padre di Fantaghirò, Kim Rossi Stuart nei panni di Romualdo, Angela Molina come il Cavaliere Bianco/Strega Bianca, Brigitte Nielsen come Strega Nera, Ursula Andress come Xellesia, Jean-Pierre Cassel nel ruolo del Generale, i gemelli Ruggeri come Indovini e Stefano Davanzati nel ruolo di Cataldo.

Nel corso degli anni la serie é diventata un appuntamento fisso per gli spettatori, grazie alla programmazione televisive nel periodo di feste natalizie.

Non si sa ancora se Fantaghirò: la Regina dei due Regni sarà un sequel o un reboot della celebre sagaci, non ci resta che aspettare la lavorazione per poter rivivere la magia della principessa Fantaghirò.