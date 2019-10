Il celebre cult Shining tornerà presto nelle sale del circuito UCI Cinemas, ma questa volta per la prima volta nella sua versione Extended Edition.

L'appuntamento con gli amanti del cinema targato Stanley Kubrick è fissato per il 21 e 22 ottobre prossimo. La nuova versione conterà ben 24 minuti di scene inedite, con una rimasterizzazione in 4K direttamente dal negativo originale in 35mm. La realizzazione della Extended Edition è stata curata dalla Warner Bros. Motion Picture Imaging, in collaborazione con Steven Spielberg e Leon Vitali, strettissimo collaboratore di Stanley Kubrick.

Con la nuova versione, coloro che assisteranno alla proiezione evento potranno gustare un contenuto inedito da Doctor Sleep, film che farà da sequel a Shining, in uscita nelle sale dal 31 ottobre 2019.

Shining - Extended Edition con UCI Cinemas

Milano, 14 ottobre 2019 – A quasi quarant’anni dalla sua uscita, “Shining”, il capolavoro dell’horror diretto da Stanley Kubrick nel 1980, torna al cinema e per la prima volta in Italia nella versione estesa americana della durata di 144 minuti, con 24 minuti di scene inedite. Il 21 e 22 Ottobre “Shining - Extended Edition” arriverà infatti nelle multisale del Circuito UCI; gli spettatori avranno inoltre l’occasione di vedere in anteprima un contenuto speciale di “Doctor Sleep”, il seguito della storia di Danny Torrance, a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all'Overlook Hotel in Shining, con protagonista Ewan McGregor e in arrivo al cinema dal 31 Ottobre. In questa nuova edizione, per la gioia di tutti i fan del film, sarà sempre Giancarlo Giannini a prestare la propria voce, per il doppiaggio italiano, al personaggio di Jack Torrance.

La rimasterizzazione in 4K è stata realizzata usando una nuova scansione in 4K del negativo originale in 35mm al Warner Bros. Motion Picture Imaging. Il regista Steven Spielberg e l’ex assistente personale di Stanley Kubrick, Leon Vitali, hanno lavorato a stretto contatto con il team Warner Bros. durante il processo di mastering. Considerato come uno dei più grandi film horror mai realizzati, Shining è diretto e prodotto da Kubrick, che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Diane Johnson. Il film è basato sull’omonimo romanzo di Stephen King, e vede il Premio Oscar® Jack Nicholson vestire i panni dell’iconico personaggio Jack Torrance. Nel cast anche Shelley Duvall, che interpreta Wendy Torrance, Scatman Crothers nel ruolo di Dick Halloran e Danny Lloyd in quello di Danny Torrance.

Le multisala che proietteranno la versione estesa di Shining il 21 e 22 ottobre alle 20:30 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Casoria, UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Luxe Marcon (VE), UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta, UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Torino Lingotto, UCI Verona.

Quelle che lo proietteranno 21 ottobre alle 20:30 sono: UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI MilanoFiori, UCI Showville Bari, UCI Meridiana Casalecchio di Reno, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Certosa (MI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Seven Gioia del Colle, UCI RedCarpet Matera, UCI Palariviera, UCI Palermo, UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Porto Sant’Elpidio, UCI Sinalunga, UCI Villesse, UCI Bolzano, UCI Senigallia (AN), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro e UCI Fano (PU).

