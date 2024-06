Gli appassionati italiani del genere anime potranno finalmente godere degli episodi finali “doppiati” di L’attacco dei Giganti.

Ebbene si, Prime Video da oggi, 25 giugno, metterà a disposizione dei propri abbonati gli episodi finali – doppiati in italiano – della famosa serie anime di successo “L’attacco dei Giganti“. L’appuntamento è fissato per le ore 19:30 (ore italiane).

Inizialmente presentati in due blocchi speciali da un’ora circa intitolati “The Final Chapters Special 1” e The Final Chapters Special 2“, gli episodi finali sono stati successivamente rimontati in versione episodica e diffusi in Giappone il 5 e il 19 novembre 2023. Ora finalmente i fan italiani potranno godere le versioni episodiche, ed in versione doppiata. Ecco qui di seguito i due blocchi finali di L’attacco dei Giganti nel dettaglio:

Parte tre:

88 Il boato della terra

89 Le ali della libertà

90 Nella più profonda disperazione

Parte quattro:

91 La battaglia tra cielo e terra

92 Offrite il vostro cuore

93 Un lungo sogno

94 Guardando verso quell’albero sulla collina

Il manga originale “Attack on Titan“, firmato da Hajime Isayama, ha esordito nel 2009 grazie alla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha. La storia è ambientata in un mondo sotto il costante e terribile attacco di creature mostruose, e narra del corpo di difesa che protegge l’umanità intera.

Le ambientazioni dark-fantasy di L’attacco dei Giganti hanno raggiunto il cuore degli appassionati di genere in breve tempo ritagliandosi l’etichetta di cult. Successivamente al successo del manga sono state realizzate serie anime, la cui ultima stagione è fulcro di questa notizia, e film in live-action made in Japan. Nel 2018 è stata invece la Warner Bros a comunicare l’intenzione di affidare ad Andy Muschietti la regia dell’adattamento hollywoodiano, da allora però le notizie sono da ritenere frammentarie.

Correlati