Il colosso dello streaming Netflix ha svelato in queste ore i nomi degli attori che daranno volto ai Baroque Works nella stagione 2 di One Piece.

La Baroque Works rappresenta nel manga originale di Eiichiro Oda il sindacato dei criminali, e quindi una spina nel fianco della mitica ciurma capitanata da Monkey D. Luffy. Ebbene, David Dastmalchian (Oppenheimer) è Mr. 3, Jazzara Jaslyn (Warrior) è Miss Valentine, Camrus Johnson (Batwoman) interpreta Mr. 5 e Daniel Lasker (Raised By Wolves) è Mr. 9. I quattro attori si andranno ad aggiungere al cast della prima stagione confermato di blocco per i nuovi episodi.

Le avventure della leggendaria ciurma di pirati sono all’orizzonte, in questa nuova versione di ONE PIECE prodotta dal creatore del manga Eiichiro Oda e da Matt Owens, Steve Maeda, Marty Adelstein e Becky Clements. In partnership con Shueisha, ONE PIECE è prodotta da Tomorrow Studios e Netflix. Matt Owens e Steve Maeda sono gli sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunners della prima stagione. Joe Tracz sarà co-showrunner della seconda stagione. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi.

A comporre la ciurma sono stati Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Hanno fatto parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward.

uno sguardo a chi interpreta gli agenti della Baroque Works nella seconda stagione di One Piece! 👀👀 pic.twitter.com/wEaAQ2ppzz — Netflix Italia (@NetflixIT) June 25, 2024

