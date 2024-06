Star Wars: Ben Mendelsohn potrebbe apparire in Andor S2

L’attore Ben Mendelsohn potrebbe riprendere il ruolo del direttore Orson Krennic nella seconda stagione di Star Wars: Andor.

Dopo aver interpretato il villain nel film “Rogue One“, ed averlo ripreso di recente come doppiatore nella serie animata “The Bad Batch“, il celebre attore potrebbe essere tra le sorprese della seconda stagione dello show live action dedicato al ribelle Andor. Ad anticipare il ritorno di Orson Krennic è stato in questi giorni il regista degli ultimi tre episodi “Alonso Ruizpalacios” durante una breve intervista riportata in rete da Empire.

In particolare il regista ha reso omaggio ai grandi attori che ha avuto l’onore di dirigere nello show, tra cui Stellan Skarsgård, Forest Whitaker e Ben Mendelsohn. Ora, con i primi due attori sono già apparsi nel corso della prima stagione, è chiaro che il riferimento alla presenza di Mendelsohn risulta ovvia. In aggiunta, va ricordato che lo scorso anno lo showrunner Tony Gilroy aveva anticipato che gli ultimi episodi della seconda stagione di Andor avrebbero coinciso con i tre giorni precedenti agli eventi narrati nel film Rogue One.

Le riprese della seconda stagione sono partite nel novembre del 2022, successivamente hanno subito un lungo stop a causa degli scioperi hollywoodiani. La riprese ad inizio gennaio 2024 ha poi portato la produzione a chiudersi nel mese di febbraio.

La seconda stagione, così come la prima, conterà su 12 episodi. La trama dei nuovi episodi porterà lo show verso i fatti narrati in Rogue One: a Star Wars Story, di cui Andor è il prequel. In particolare, gli ultimi tre episodi dovrebbero essere ambientati alcuni giorni prima del film del 2016.

Gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner. Nel cast della prima stagione, oltre a Diego Luna come Cassian Andor, erano presenti Kyle Soller nei panni di Syril Karn, Adria Arjona nei panni di Bix Caleen, Stellan Skargård nei panni di Luthen Rael, Fiona Shaw nei panni di Maarva Andor, Genevieve O’Reilly nei panni di Mon Mothma, e Denise Gough nel ruolo di Dedra Meero. Nei nuovi episodi ci sarà spazio anche per Forest Whitaker come Saw Gerrera.

