Emmy Awards 2021: The Crown miglior serie drammatica, tutti i vincitori

Dopo la cerimonia del 2020, svoltasi in edizione virtuale a causa della pandemia di Covid-19, gli Emmy Awards 2021 tornano in presenza.

La serata di premiazione degli Emmy Awards 2021 é stata trasmessa in diretta da Los Angeles alla presenza di poco più di 600 invitati -in possesso di Green Pass, quindi tutti vaccinati – e presentata dal conduttore Cedric The Entertainer.

The Crown é la serie primeggiante, conquistando ben 8 statuette, incluse quella per la miglior serie drammatica e per la miglior attrice protagonista a Olivia Colman; mentre Ted Lasso, conquista la vincita nella categoria comedy aggiudicandosi 4 riconoscimenti.

Tutti i vincitori degli Emmy Awards 2021

Miglior serie drammatica

The Crown

Miglior serie comedy

Ted Lasso

Miglior miniserie

La regina degli scacchi

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Josh O’Connor (The Crown)

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Olivia Colman (The Crown)

Miglior attore protagonista in una serie comedy

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Miglior attrice protagonista in una serie comedy

Jean Smart (Hacks)

Miglior attore protagonista in una miniserie o in un film per la tv

Ewan McGregor (Halston)

Miglior attrice protagonista in una miniserie o in un film per la tv

Kate Winslet (Omicidio a Easttown)

Miglior attore protagonista in una serie comedy

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Miglior attore non protagonista in una serie comedy

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Tobias Menzies (The Crown)

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Gillian Anderson (The Crown)

Miglior attore non protagonista in una miniserie o in un film per la tv

Evan Peters (Omicidio a Easttown)

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o in un film per la tv

Julianne Nicholson (Omicidio a Easttown)

Miglior film per la tv

Dolly Parton’s Christmas on the Square