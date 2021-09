Doom Patrol: i characters poster della terza stagione in arrivo su HBO Max

HBO Max ha diffuso in queste ore i nuovi characters poster dedicati alla terza stagione di Doom Patrol, la fortunata serie dedicata alla famiglia più strampalata dell’universo DC.

Nel particolare i poster mostrano alcuni dei membri della Doom Patrol, come per esempio Cyborg (Joivan Wade), in compagnia della bizzarra super criminale Madame Rouge (Michelle Gomez). Trovate tutti i poster in fondo alla pagina. Per quanto riguarda l’esordio su HBO Max si tratta di attendere solo pochi giorni visto che il primo nuovo episodio è atteso per il 23 settembre.

DOOM PATROL

PRODUZIONE: Lo show è stato prodotto da Berlanti Productions in collaborazione con Warner Bros Television, Jeremy Carver, Geoff Johns, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Chris Dingess e Tamara Becher-Wilkinson. CAST: Diane Guerrero (Crazy Jane), April Bowlby (Elasti Woman), Jake Michaels (Robotman), Dwain Murphy, Bruno Bichir (Dr. Niles Caulder), Joivan Wade (Cyborg), Brendan Fraser (Robotman), Alan Tudyk (Mr. Nobody), Timothy Dalton (The Chief), Matt Bomer (Negative Man), Abigail Shapiro, Michelle Gomez, Micah Joe Parker, Miles Mussenden, Anita Kalathara, Gina Hiraizumi, Ty Tennant, Sebastian Croft, Madalyn Horcher. DISTRIBUZIONE: La terza stagione su HBO Max dal 23 settembre 2021.

TRAMA SERIE: I fumetti sono stati creati da Bob Haney e Arnold Drake nel 1963. Il gruppo è costituito da persone emarginate dal mondo dopo aver subito degli incidenti che hanno donato loro incredibili poteri, ma anche malformazioni spaventose. Tra i membri noti del Doom Patrol spiccano i nomi di Robotman, Negative Man, Elasti-Girl e Crazy Jane. Nello show Cyborg avrà il compito di affidare alla Doom Patrol un compito che cambierà per sempre la loro vita.

TRAMA TERZA STAGIONE: Nei nuovi episodi di Doom Patrol vivrà l’arrivo di Madame Rouge (Michelle Gomez) con una macchina del tempo e una missione davvero specifica, che però non ricorda. Entrerà in scena anche la Confraternita del Dada, composta da Malcolm (Micah Joe Parker), descritto come un’anima sensibile, riflessiva e tranquilla che preferirebbe essere invisibile; Helley Byron/The Fog (Wynn Everett), una presunta terrorista affascinante, seducente e poetica; Lloyd Jefferson/Frenzy (Miles Mussenden), uno scultore di maschere molte strane che è ricoperto di tatuaggi e cicatrici; Holly McKenzie/Sleepwalk (Anita Kalathara), una giovane che ama divertirsi; e Sachiko/The Quiz (Gina Hiraizumi), la cui fobia per i germi è legata ai suoi poteri.