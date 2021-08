Emma Stone ha firmato per tornare protagonista in Crudelia 2

La Disney e l’attrice Emma Stone hanno trovato un accordo per tornare a collaborare in vista della realizzazione di Crudelia 2, secondo capitolo del nuovo franchise dedicato alla celebre villain.

Nonostante le voci che la volevano in procinto di intentare causa contro la Disney, proprio come la collega Scarlett Johansson prima di lei (qui i dettagli), Emma Stone ha messo tutti a tacere firmando un contratto per tornare ad interpretare la celebre villain nel sequel di Crudelia. La notizia è stata confermata nella notte da Deadline.

La famosa fonte ha aggiunto che la trattativa tra la Stone e la Disney è stata portata avanti direttamente da Patrick Whitesell, chairman di Endeavor (la società che possiede WME, l’agenzia che rappresenta l’attrice). Nel particolare Whitesell ha affermato quanto segue:

“Sebbene il panorama dei media sia stato sconvolto in maniera significativa per tutti i distributori, i loro partner creativi non possono essere messi da parte e costretti a sopportare il peso insostenibile delle conseguenze negative senza il potenziale di un aumento. Questo accordo dimostra che ci può essere una strada equa che protegga gli artisti e allinei gli interessi degli studios con quelli dei talent. Siamo fieri di lavorare assieme a Emma e alla Disney, e apprezziamo il desiderio dello studio di riconoscere i suoi contributi come partner creativo. Speriamo che questo accordo apra la porta ad altri membri della comunità creativa desiderosi di partecipare al successo delle nuove piattaforme.”

Queste parole lasciano trasparire che nel contratto della Stone sia presente la possibilità che il film possa essere distribuito in maniera “ibrida”, proprio come accaduto per Crudelia, e che nel caso l’attrice possa giovare di benefit collegati all’uscita del film su Disney+.

Crudelia 2 sarà sceneggiato ancora una volta da Tony McNamara, con il regista Craig Gillespie nuovamente impegnato in cabina di regia.

Questa è la recensione di Crudelia.