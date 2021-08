Il travagliato reboot di Spawn ha trovato un nuovo sceneggiatore

Lo sceneggiatore Brian Tucker è stato ingaggiato per riscrivere la sceneggiatura del travagliato reboot del cinecomic Spawn.

Annunciato nel lontano 2017 dallo stesso creatore del fumetto Todd McFarlane, il reboot di Spawn ha incontrato innumerevoli difficoltà nei quattro anni passati fino ad oggi, e l’ingaggio di un nuovo sceneggiatore sembra solo la continuazione di questo trend negativo. Detto questo, la riscrittura della sceneggiatura potrebbe ridare nuova linfa vitale ad un film che i fan del fumetto originale attendono con ansia.

L’unico credito noto di Brian Tucker risale a Broken City, film del 2013 con Mark Wahlberg e Russell Crowe, mentre attualmente è impegnato nella scrittura del remake di Il Fuggitivo per la Warner Bros.

Tornando al reboot di Spawn, invece, è attualmente possibile che Jamie Foxx e Jeremy Renner, i due attori collegati al cast in costruzione, siano in attesa di buone nuove dalla produzione che, a quanto pare continua ad essere una priorità sia per Todd McFarlane (sarà anche regista) che per Jason Blum e la sua Blumhouse Productions.

SPAWN

PRODUZIONE:

Il film sarà scritto e diretto da Todd McFarlane, con Brian Tucker impegnato nella riscrittura. La Blumhouse Productions di Jason Blum produrrà il film. CAST: Jamie Foxx, Jeremy Renner.

