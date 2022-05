Dwayne Johnson è Black Adam in due nuovi post-social dal set

Dwayne Johnson è tornato ad allietare i fan di Black Adam attraverso il suo sempre aggiornato profilo Instagram.

In due occasioni diverse, infatti, il buon Dwayne Johnson ha scelto di aggiornare i suoi followers sullo stato delle riprese aggiuntive di Black Adam, il cinecomic DC che lo vedrà fare il suo esordio nel DC Extended Universe della Warner Bros. In uno dei due post-social in particolare, Johnson viene ripreso di spalle in costume mentre si avvia verso il set per quella che dovrebbe essere una delle sessioni mattutine di riprese.

Ricordiamo che la Warner Bros ha posticipato l’uscita cinematografica al 21 ottobre 2022, la precedente data di uscita era stata fissata per luglio di quest’anno.

BLACK ADAM

PRODUZIONE: Adam Sztykiel ha firmato la prima bozza della sceneggiatura. Jaume Collet-Serra si occuperà della regia. Nel ruolo di direttore della fotografia è stato scelto Lawrence Sher (Joker). Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia produrrano tramite la Seven Bucks Productions. CAST: Dwayne Johnson, Noah Centineo, Sarah Shahi, Quintessa Swindell, Marwan Kenzari, Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Bodhi Sabongui, James Cusati-Moyer. USCITA: Il film arriverà nelle sale Usa dal 21 ottobre 2022.