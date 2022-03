Warner cambia le date di uscita di Black Adam, The Flash, Aquaman 2 e Shazam! 2

Il fitto calendario relativo alle prossime uscite dell’Universo Cinematografico DC è ufficialmente cambiato, ed ahinoi i cambiamenti non faranno felici i fan.

Nonostante il grande successo ottenuto al Box Office da The Batman, la Warner bros ha scelto di rimodellare il proprio listino DC Films, spostando i alcuni dei film in uscita quest’anno al 2023. Ed è così che The Flash e Aquaman and the Lost Kingdom non usciranno più a novembre ed a dicembre, bensì il 23 giugno 2023 il primo ed il 17 marzo 2023 il secondo.

Black Adam è stato spostato da luglio al 21 ottobre 2022, mentre Shazam! Fury of the Gods ha ottenuto un leggero anticipo rispetto al previsto, finendo per raccogliere la data di uscita precedentemente affidata ad Aquaman 2, ossia il 16 dicembre 2022.

Ma andiamo con ordine, ecco il nuovo listino:

