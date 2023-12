Dune Parte Due: valanga di poster dai protagonisti del film

Warner Bros e Legendary Pictures hanno diffuso in rete i characters poster dei protagonisti di Dune Parte Due, secondo capitolo dell’epopea cinematografica di Denis Villeneuve.

Gli undici poster – li trovate all’interna della nostra galleria fotografica qui di seguito – offrono un nuovo sguardo ai protagonisti del film ispirato ai romanzi di Frank Herbert, tra vecchie conoscenze e nuovi personaggi.

Dune Parte: Due, regia, cast, trama.

La regia è di Denis Villeneuve. Villeneuve produce anche il film con Mary Parent, Cale Boyter, Tanya Lapointe e Patrick McCormick. Al Cinema dal 1° marzo 2024. L’epopea sul grande schermo continua l’adattamento dell’acclamato bestseller di Frank Herbert DUNE con il ritorno di stelle del cinema come:

Il candidato all’Oscar, Timothée Chalamet (“Wonka”, “Chiamami col tuo nome”), Zendaya (“Spider-Man: No Way Home”, “Malcolm & Marie”, “Euphoria”), Rebecca Ferguson (“Mission: Impossible – Dead Reckoning”), il vincitore dell’Oscar Javier Bardem (“Non è un paese per vecchi”, “Being the Ricardos”), il candidato all’Oscar Josh Brolin (“Cena con delitto: Knives Out”, “Army of the Dead”), Stellan Skarsgård (“Mamma Mia!”, “Avengers: Age of Ultron”), Dave Bautista (“Guardiani della galassia”, “Thor: Love and Thunder”), la candidata all’Oscar Charlotte Rampling (“45 anni”, “Assassin’s Creed”) e Stephen McKinley Henderson (“Barriere”, “Lady Bird”). Accanto a loro troveremo Austin Butler nei panni di Feyd Rautha, Christopher Walken in quelli dell’Imperatore, Florence Pugh, Léa Seydoux, Tim Blake Nelson e Souheila Yacoub.

TRAMA: Questo seguito esplora il viaggio leggendario di Paul Atreides che assieme a Chani ai Fremen si mette sul piede di guerra contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Dovendo scegliere tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo noto, intraprende unimpres per impedire un futuro terribile che solo lui può prevedere.