Netflix ha condiviso in rete questa sera il nuovo teaser trailer da Gundam: Requiem for Vengeance, la serie animata in arrivo sulla piattaforma dal prossimo anno.

Realizzata con tecniche innovative di animazione, Gundam: Requiem for Vengeance è l’ultima creatura nata dall’utilizzo della tecnica di rendering nota come Unreal Engine 5, il più delle volte famosa per la creazione di videogames di ultima generazione. La produzione, invece, è stata curata da due specialisti di animazione giapponese come Sunrise e Safehouse.

La serie è stata diretta da Erasmus Brosdau, con una sceneggiatura firmata da Gavin Hignight. In cabina di produzione Ken Iyadomi, mentre Makoto Asanuma, Naohiro Ogata, Taiki Sakurai e Gavin Hignight sono i produttori esecutivi.

Questa è la trama ufficiale:

Requiem for Vengeance è ambientato sul fronte europeo durante la Guerra di un Anno, un conflitto che è stato rappresentato anche nella prima serie di Gundam. Questa serie segue i temi del conflitto e dell’amore già visti nei precedenti titoli di Gundam, oltre al dramma umano rappresentato attraverso lo scontro tra piloti che manovrano armi umanoidi chiamate Mobile Suit.

Mobile Suit Gundam: la saga in breve (via Wikipedia).

Mobile Suit Gundam è una serie televisiva anime del 1979, realizzata da Yoshiyuki Tomino e dallo staff creativo della Sunrise sotto lo pseudonimo collettivo di Hajime Yatate. Diretta dallo stesso Tomino e composta di 43 episodi, fu trasmessa per la prima volta in Giappone dal 7 aprile 1979 al 26 gennaio 1980. Capostipite del media franchise, la serie appartiene alla linea temporale dell’Universal Century (UC). L’innovativo character design è opera di Yoshikazu Yasuhiko, il mecha design originale è di Kunio Ōkawara, mentre autore delle musiche è Takeo Watanabe.