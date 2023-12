Star Trek Discovery: il teaser trailer della quinta stagione

Paramount+ ha rilasciato stanotte, in occasione del panel al Comic Con Experience, il teaser trailer del finale di serie di Star Trek Discovery.

Il lancio del teaser trailer è stato inoltre accompagnato dalla trama ufficiale, e dal periodo di lancio dei nuovi episodi, che sarà aprile 2024.

La trama ufficiale della quinta stagione di Star Trek Discovery recita:

La quinta stagione vedrà il capitano Michael Burnham e l’equipaggio della USS Discovery sulle tracce di un mistero che li spedirà in un’epica avventura attraverso la galassia, alla ricerca di un antico potere la cui esistenza è stata deliberatamente occultata per secoli. Ma ci sono altri che lo cercano… avversari pericolosi disposti a tutto pur di rivendicare il premio per loro, e non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo.

Star Trek Discovery: regia, cast, trama.

La serie è stata sviluppata da Bryan Fuller (Hannibal), con il ruolo di showrunner assegnato in corso d’opera ad Aaron Harberts e Gretchen Berg. Dalla terza stagione gli showrunner sono stati Alex Kurtzman e Michelle Paradise. La produzione è stata curata da CBS Television Studios con la supervisione di Alex Kurtzman, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth; i veterani Nicholas Meyer (Star Trek: L’ira di Khan) e Kirsten Beyer figurano invece tra gli sceneggiatori.

Il cast è guidato da Sonequa Martin-Green nel ruolo di Michael Burnham. Nel cast figurano inoltre Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (l’astromicologo Tenente Stamets), Tig Notaro (Denise Reno), Wilson Cruz (Hugh Culber), Blu Del Barrio (Adira Tal), Callum Keith Rennie (Rayner), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), e David Ajala (Cleveland “Book” Booker).