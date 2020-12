Draghi nei primi due concept art di House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones

Le riprese di House of the Dragon, la serie tv che farà da prequel a Game of Thrones, sono ufficialmente partite, a confermarlo Jason Kilar, CEO di Warner Media.

L’annuncio relativo all’avvio della produzione è stato accompagnato dal rilascio di due speciali concept art che ritraggono il look dei draghi che vedremo nella serie tv. Trovate i due concept art in fondo alla pagina.

Nell’ultimo aggiornamento si è appreso che Wes Tooke si sta occupando della sceneggiatura in collaborazione con la commediografa Claire Kiechel e Ti Mikkel. Mancano invece dettagli riguardo il cast che accompagnerà Paddy Considine, finora unico nome confermato.

HOUSE OF THE DRAGON

PRODUZIONE : La nuova serie tv vedrà come showrunner showrunners Miguel Sapochnik e Ryan Condal. Nel team di sceneggiatori, con Ryan Condal anche Wes Tooke, Claire Kiechel, Ti Mikkel e Charmaine DeGraté. Tra i produttori spiccano i nomi di George R.R. Martin e Vince Gerardis. La prima stagione conterà su 10 episodi.

: La nuova serie tv vedrà come showrunner showrunners Miguel Sapochnik e Ryan Condal. Nel team di sceneggiatori, con Ryan Condal anche Wes Tooke, Claire Kiechel, Ti Mikkel e Charmaine DeGraté. Tra i produttori spiccano i nomi di George R.R. Martin e Vince Gerardis. La prima stagione conterà su 10 episodi. CAST : Paddy Considine

: Paddy Considine TRAMA : La serie prequel House of the Dragon sarà tratta dal romanzo Fire & Blood, il libro scritto da George R.R. Martin dedicato alla storia della famiglia Targaryen.

: La serie prequel House of the Dragon sarà tratta dal romanzo Fire & Blood, il libro scritto da George R.R. Martin dedicato alla storia della famiglia Targaryen. IN TV: Prossimamente su HBO.

I CONCEPT ART