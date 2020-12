American Gods: Il nuovo trailer della terza stagione

Starz ha condiviso in rete il nuovo trailer relativo alla terza stagione di American Gods, la serie tv tratta dai fumetti di Neil Gaiman.

Dopo il primo trailer, rilasciato durante la scorsa edizione del New York Comic-Con, il network ha presentato in questi ulteriori due minuti e mezzo scarsi nuovi personaggi e tante sequenze inedite. Ricordiamo a tal proposito che i nuovi episodi saranno in Italia su Amazon Prime Video a partire dall’11 gennaio 2021.

AMERICAN GODS

Prodotta da FremantleMedia, American Gods vede Charles Eglee come showrunner della terza stagione. Neil Gaiman, autore della graphic novel originale, figura invece come produttore esecutivo. CAST : Crispin Glover, Ricky Whittle, Ian McShane, Devery Jacobs, Kayhun Kim, Bruce Langley, Marilyn Manson, Herizen Guardiola, Ashley Reyes, Blythe Danner, Emily Browning, Pablo Schreiber, Yetide Badaki, Bruce Langley.

: Crispin Glover, Ricky Whittle, Ian McShane, Devery Jacobs, Kayhun Kim, Bruce Langley, Marilyn Manson, Herizen Guardiola, Ashley Reyes, Blythe Danner, Emily Browning, Pablo Schreiber, Yetide Badaki, Bruce Langley. TRAMA : La terza stagione sarà composta da dieci episodi, due più delle precedenti.

: La terza stagione sarà composta da dieci episodi, due più delle precedenti. DISTRIBUZIONE: Su Starz dall’inizio del 2021. In Italia su Amazon Prime Video dall’11 gennaio 2021.

IL TRAILER