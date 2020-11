House of the Dragon: Ecco gli sceneggiatori dello spin-off di Game of Thrones

Si va delineando il team di sceneggiatori a lavoro su House of the Dragon, spin-off di Game of Thrones (Il Trono di Spade) annunciato da HBO.

Secondo l’aggiornamento odierno, infatti, gli showrunners Ryan Condal, impegnato anche come autore, e Miguel Sapochnick saranno affiancanti da un team molto ampio di sceneggiatori. La fonte (WinterIsComing.net) ha specificato che HBO ha portato a bordo del progetto Wes Tooke, autore di Colony: la commediografa Claire Kiechel e Ti Mikkel, in passato collaboratrice di George R.R. Martin, inoltre Charmaine DeGraté viene data prossima all’ingaggio.

HOUSE OF THE DRAGON