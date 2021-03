Downton Abbey 2: Dominic West entra nel cast del sequel

Posted on

La Legendary Pictures ha trovato il protagonista di Detective Pikachu, l’adattamento live action dedicato all’universo videoludico Pokemon. La scelta è ricaduta su Justice Smith. SuperHeroHype ha confermato che Justice Smith, da tutti noto per il successo televisivo The Get Down, sarà il protagonista del primo capitolo di una nuova potenziale saga cinematografica dedicata al videogame spin-off rilasciato