Justice League 2 ci sarà: ecco la risposta di Zack Snyder

L’approdo della Snyder Cut su HBO Max (e su Sky in Italia) ha riacceso la voglia di cinecomic da parte dei fan DC Comics. La domanda sembra pertanto lecita: ci sarà mai un Justice League 2?

A distanza di qualche giorno dalle parole “a dir poco negative” di Zack Snyder sul suo futuro nel DC Extended Universe dopo la Snyder Cut di Justice League, il regista è sembrato in una recente intervista, invece, abbastanza speranzoso. Parlando con Entertainment Weekly il regista ha dichiarato quanto segue:

“Cerco sempre di domandarmi “Cos’era più probabile?”. Che la Warner Bros mi domandasse di realizzare un sequel della Justice League? O che avrebbero resuscitato un film vecchio di tre anni e speso milioni di dollari per ripristinarlo in base a quella che era la mia idea originale e poi distribuirlo effettivamente? Personalmente, pensavo che il sequel fosse uno scenario più plausibile rispetto a quello che si è poi effettivamente verificato. Ergo, alla luce di ciò, di dico “Chi può dire cosa ci riserva il futuro?”.“

Tornando al futuro di Zack Snyder, è lecito ricordare che solo qualche giorno fa il regista aveva definito il rapporto con Warner Bros finito, con l’aggiunta di un NO SECCO sulla possibilità di tornare dietro la macchina da presa per un nuovo cinecomic. Che il successo della Snyder Cut potrebbe aver aperto nuove possibilità nel futuro del DC Extended Universe? Non resta che attendere per scoprirlo.

SNYDER CUT – JUSTICE LEAGUE

Justice League avrebbe dovuto avere una durata complessiva superiore alle 4 ore, e spalmato in due film diversi. Successivamente Snyder ha dovuto abbandonare il progetto a causa di una grave tragedia che ha colpito la sua famiglia. Al suo posto è stato chiamato Joss Whedon, ma il taglio dato al film è stato modificato… a detta di molti radicalmente. Ora i fan potranno finalmente, con la Snyder Cut, ottenere il tanto agoniato premio.

La Warner Bros ha deciso di affidare nelle mani del regista una cifra di 70 milioni di dollari per mettere a punto il montaggio, ma anche affinare gli effetti visivi.

Sono state effettuate sessioni di riprese aggiuntive: impegnati sul set Ben Affleck, Ray Fisher, Amber Heard, e Jared Leto.

In Italia è arrivato il 18 marzo 2021 alle 8 del mattino, in prima assoluta su Sky Cinema Uno, in streaming e on demand su NOW TV.

TRAMA: In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.