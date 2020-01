La sceneggiatura del sequel di Downton Abbey nelle mani del creatore della serie

I lavori per la realizzazione di un nuovo capitolo cinematografico tratto dall'omonima serie tv Downton Abbey sono rientrati ufficialmente nei programmi della Universal Pictures.

La conferma è arrivata in queste ore dalle parole del creatore della serie tv, Julian Fellowes. Presente ai classici TCA invernali per presentare la sua prossima serie tv dal titolo The Gilded Age, lo scrittore ha confermato che inizierà a scrivere la sceneggiatura di Downton Abbey 2 non appena avrà terminato la lavorazione della suddetta serie (The Gilded Age).

Downton Abbey (Film)

La regia di Downton Abbey è stata di Michael Engler. La sceneggiatura è stata firmata da Julian Fellowes, creatore della serie.

CAST: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, David Haig, Geraldine James, Robert James-Collier, Simon Jones, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Stephen Campbell Moore, Lesley Nicol, Kate Phillips, Maggie Smith, Imelda Staunton e Penelope Wilton.

Il film è uscito nelle sale Usa dal 20 settembre 2019. In Italia è stato rilasciato il 24 ottobre. L'incasso maturato nei Box Office mondiali è stato 190 milioni di dollari.

Correlati