Giochi tenebrosi nel nuovo poster di Brahms: The Boy II

E' apparso in rete - via Imp Awards - un nuovo inquietante poster di Brahms: The Boy II, sequel del fortunato horror diretto da William Brent Bell.

Trovate il nuovo poster in fondo al nostro articolo. Ricordiamo che il film in Italia non ha ancora una data di rilascio.

Brahms: The Boy II

Tra i produttori, Tom Rosenberg di Lakeshore, Gary Lucchesi ed Eric Reid, oltre a Matt Berenson, Jim Wedaa e Roy Lee. La regia è di William Brent Bell.

CAST: Katie Holmes, Christopher Convery, Owain Yeoman e Ralph Ineson.

TRAMA: Alla ricerca di un nuovo inizio dopo un passato travagliato, una giovane donna americana si rifugia in un isolato villaggio inglese. È qui che Greta (Lauren Cohan) viene assunta da una coppia di anziani genitori in una maestosa villa vittoriana per fare da babysitter al loro figlio di otto anni, Brahams. Ben presto Greta scoprirà che quel ragazzo altri non è che una bambola a grandezza naturale che i signori Heelshire trattano come un bambino vero. Tutto comincia ad incupirsi quando Greta, rimasta sola, ignora le rigide regole imposte dalla coppia e inizia un flirt con un bell’uomo del villaggio, Malcolm (Rupert Evans). Una serie di eventi inquietanti e inspiegabili, ai limiti del soprannaturale, la convincono che è circondata da un mistero terrificante.

AL CINEMA: Nelle sale Usa nel corso del 2020.

