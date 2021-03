The Boys: tre nuovi attori nel cast della serie spin-off

Continua il casting relativo all’annunciata serie spin-off di The Boys, il successo seriale prodotto da Amazon Studios: da questa mattina tre nuovi attori si sono aggiunti al cast in costruzione.

Deadline ha confermato nel suo ultimo aggiornamento che il cast della serie (ancora senza un titolo ufficiale) potrà contare sulla presenza di Shane Paul McGhie (Deputy, Greenleaf), Aimee Carrero (Elena of Avalor) e Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunter). Secondo la fonte i tre attori daranno vita a tre supereroi, senza però entrare nei dettagli. Ricordiamo che in precedenza la prima attrice confermata per la serie è stata Lizze Broadway.

La nuova serie, il cui titolo non è stato ancora rivelato, sarà prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television, in collaborazione con Point Grey Pictures, Kripke Enterprises e Original Film. Il nome collegato al ruolo di showrunner, invece, è quello di Craig Rosenberg. Tra i produttori spazio anche per Eric Kripke, Seth Rogen ed Evan Goldberg. Le riprese dovrebbero partire entro la fine dell’anno. Nel cast spazio per Lizze Broadway, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero, Maddie Phillips.

Dalle ultime informazioni note, lo spin-off di The Boys è attualmente descritta così: “La nuova serie esplorerà il quotidiano di un college frequentato solo da ragazzi con i superpoteri, ognuno pronto a sperimentare i propri limiti, ed in cerca di contratti da supereroi.”