Doctor Who 60: recensione dello speciale The Giggle

The Giggle è il terzo speciale che BBC he realizzato per celebrare i 60 anni di Doctor Who. David Tennant e Neil Patrick Harris sono gli interpreti principali di questa nuova avventura, disponibile sul catalogo di Disney+. Questa la nostra recensione.

Il Dottore (David Tennant) e Donna (Catherine Tate) al ritorno dall’ennesimo viaggio nel TARDIS si ritrovano in una Londra in cui tutti vogliono aver ragione. In uno scenario da guerra civile e prossimi all’apocalisse, i due vengono prelevati dai corpi speciali della Unit e portati al cospetto di Kate (Jemma Redgrave) che li informerà sugli eventi recenti che hanno portato al caos sull’intero pianeta. Chi si cela dietro questa nuova minaccia che potrebbe portare alla fine dell’umanità?

Doctor Who Special: il commento a The Giggle.

The Giggle è un caleidoscopio onirico in cui ogni singolo momento è pensato per stupire e far divertire lo spettatore. Nulla è lasciato al caso, ed i colpi di scena si susseguono dal primo all’ultimo istante. Alcuni di essi sono destinati a minare l’intera storia del Dottore dando origine ad incredulità e stupore.

Il ritorno di Russell T Davies nel ruolo di showrunner di Doctor Who si nota da subito, il suo è un tocco magistrale che arricchisce con personalità ogni sequenza. In particolare, la sua arte viene esaltata nella caratterizzazione del villain interpretato da Neil Patrick Harris. Ma il merito va comunque condiviso con lo stesso attore che, fin dalle immagini del trailer, aveva già emozionato lo zoccolo duro dei fan di Doctor Who. La caratterizzazione di un villain come il “Giocattolaio Celestiale” era ciò che mancava ad una serie iconica oramai sessantenne. L’attore dà fondo a tutte le proprie doti artistiche – recitazione, ballo e canto – per offrire uno dei migliori villain della serie.

Ottima come sempre la prova recitativa di David Tennant, più Doctor Who che mai. In questi speciali, l’attore scozzese riesce a far sue tutte le personalità portate sullo schermo dagli altri colleghi che lo hanno sostituito a partire dal 2008 nel ruolo, tant’è che questa sua nuova caratterizzazione del personaggio risulta innovativa e quanto azzeccata.

Buona l’entrata in scena di Ncuti Gatwa, il prossimo Doctor Who. Geniale l’idea proposta da Russel T Davies per il suo debutto, a tal proposito – evitando di fare spoiler – invitiamo i lettori a fare attenzione ai dettagli celati nella intelaiatura narrativa per questa rigenerazione. Ncuti Gatwa sembra già ben calato nel ruolo e lo speciale di Natale “The Church on Ruby Road” lo attende al varco.

A nostro avviso, l’avvento di Disney+ può offrire alla celebre creatura targata BBC a sviluppare maggior sinergia nella produzione, con un supporto tecnico e il CGI di un livello superiore, a tal proposito la fotografia risulta in definitiva molto più curata che in precedenza.

Tutti e tre gli speciali di Doctor Who con David Tennant sono disponibili sul catalogo di Disney+. Per quanto concerne, invece, le stagioni complete, alcune sono disponibili su Prime Video.