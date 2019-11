Universal Pictures ha oramai messo da parte il mal digerito dal pubblico Dark Universe, ciò però non esclude la realizzazione di pellicole mostruose “scollegate” le une dalle altre.

Ai già annunciati L’uomo invisibile (qui il trailer) e Dark Army di Paul Feige, la Universal ha aggiunto Renfield, un film incentrato sulla figura romanzesca di R.M. Renfield, un paziente ricoverato nel manicomio del dottor Seward che si nutre compulsivamente di vari animali, perchè convinto che più anime ingerirà più vivrà a lungo. Il personaggio nei romanzi di Bram Stoker ha una connessione diretta con il Conte Dracula, ed al cinema è già apparso in due occasioni, ovvero nel 1931 con il volto di Dwight Frye, e nel Dracula del 1992 da Tom Waits.

La Universal ha ingaggiato Dexter Fletcher (Rocketman) come regista, mentre ha affidato nelle mani di Ryan Ridley (Rick and Morty) la sceneggiatura, la cui base proverrà da un’idea di Robert Kirkman (creatore di The Walking Dead).

Nell’aggiornamento proveniente da Variety, viene infine riportata una voce secondo cui Universal avrebbe anche affidato alla produzione di James Wan un film su Frankenstein, ma qui viaggiamo ancora nella nebbia fitta.